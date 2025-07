Dazi Trump | Accordo Usa-Ue è il più grande di sempre

Il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, hanno raggiunto un accordo commerciale sui dazi nel loro vertice di Turnberry in Scozia. L’intesa prevede tariffe generalizzate al 15%. Trump ha definito l’accordo come “ il piĂą grande di sempre “, mentre von der Leyen ha lodato il patto perchĂ© porterà  “stabilitĂ e certezza” su entrambe le sponde dell’Atlantico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump: "Accordo Usa-Ue è il piĂą grande di sempre"

