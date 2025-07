Dazi raggiunto l’accordo Usa-Ue | tariffe al 15%

Si è conclusa dopo un incontro durato meno di un’ora la partita sui dazi di Unione Europea e Stati Uniti. E si è chiusa con la conferma della tariffa base che, nei giorni scorsi, era stata concordata dagli sherpa: il 15%. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen è volata al resort Trump Turnberry accompagnata dal caponegoziatore Maros Sefcovic e dal team tecnico che per lunghi mesi ha provato ad ammorbidire le posizioni americane. “L’Ue effettuerĂ 600 miliardi di investimenti negli Usa e ci acquisterĂ 750 miliardi di energia”, ha esultato il tycoon che, prima dell’incontro, si era prodotto nell’ennesimo attacco all’Europa sul terreno preferito: l’immigrazione e il Green Deal. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dazi, raggiunto l’accordo Usa-Ue: tariffe al 15%

