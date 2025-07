Dazi raggiunto l' accordo tra Usa e Ue | tariffe al 15 per cento

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, hanno raggiunto l'accordo commerciale Ue-Usa. Gli Stati Uniti e l'Ue hanno raggiunto un accordo commerciale che prevede il 15 per cento dei dazi sui prodotti europei. Lo ha dichiarato il presidente americano secondo cui si tratta "della più grande intesa mai raggiunta". L'accordo prevede - sempre secondo il presidente americano - anche l'acquisto di armi americane da parte degli europei. Soddisfazione è stata espressa dal tycoon che si è detto convinto che "porterà molta unità e amicizia. Andrà tutto benissimo".

Dazi, Starmer annuncerà l’accordo raggiunto con gli Stati Uniti - Downing Street ha confermato che il primo ministro britannico Keir Starmer annuncerà nelle prossime ore un accordo commerciale con gli Stati Uniti incentrato sui dazi.

Accordo Usa-Ue sui dazi: Trump e von der Leyen siglano intesa al 15 per cento - Dalla Scozia Trump e von der Leyen hanno siglato un accordo commerciale tra Usa e Ue: dazi fissi al 15 per cento, acquisti di armamenti americani da parte dell’Europa e 600 miliardi di investimenti eu ... Segnala msn.com

Dazi: accordo raggiunto al 15% tra Usa e Ue. Trump: "Porterà molta unità e amicizia" - Per i farmaci "dobbiamo produrli negli Stati Uniti, non possiamo dipendere da altri". Secondo msn.com