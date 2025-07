Dazi Meloni-Tajani-Salvini | accordo Ue-Usa scongiura guerra commercio

Roma, 27 lug. (askanews) – “Il Governo italiano accoglie positivamente la notizia del raggiungimento di un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi e le politiche commerciali, che scongiura il rischio di una guerra commerciale in seno all’Occidente, che avrebbe avuto conseguenze imprevedibili”. Lo dichiarano con un comunicato congiunto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini. “La soluzione negoziata è un risultato a cui le Istituzioni europee e gli Stati membri, inclusa l’Italia, hanno lavorato con grande impegno e facendo squadra comune, evitando di cadere nella trappola di chi chiedeva di alimentare uno scontro frontale tra le due sponde dell’Atlantico”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: dazi - meloni - accordo - scongiura

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Meloni al Senato risponde su dazi, Ucraina e premierato - La politica. La Premier Meloni in Senato ha risposto alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari.

Dazi, M. Berlusconi: bene Meloni che tiene unite Italia, Ue e Usa - Milano, 9 mag. (askanews) - Marina Berlusconi giudica "bene" il ruolo della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella trattativa sui dazi tra Europa e Stati Uniti.

Après F.Merz, Giorgia Meloni salue à son tour l'accord commercial Etats-Unis/UE qui "évite le risque d’une guerre commerciale" et "garantit la stabilité". Elle indique également que son gouvernement continuera à oeuvrer à "maintenir l’unité de l’Occident". Vai su X

Accordo dazi Usa-Ue, le parole di Giorgia Meloni; Raggiunto l'accordo tra Ue e Usa, Trump: Sul 15%, il più grande mai raggiunto - Paesi Bassi: “L'intesa sui dazi vitale, ora definire i dettagli”; Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%.

Dazi, Meloni-Tajani-Salvini: accordo Ue-Usa scongiura guerra commercio - (askanews) – “Il Governo italiano accoglie positivamente la notizia del raggiungimento di un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi e le politiche commerciali, che scongiura i ... Da askanews.it

Dazi, Governo italiano: «Scongiurata guerra commerciale, 15% sostenibile. Ue aiuti settori più colpiti» - «Il Governo italiano accoglie positivamente la notizia del raggiungimento di un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi e le politiche commerciali, che scongiura il rischio di ... msn.com scrive