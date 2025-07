Dazi l' annuncio di Trump e von der Leyen | accordo raggiunto tariffe al 15% per l' Europa

Il meeting Usa-Ue a Turnberry, nel golf club del tycoon, in Scozia: «Il settore farmaceutico è escluso dall'accordo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, l'annuncio di Trump e von der Leyen: accordo raggiunto, tariffe al 15% per l'Europa

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

#Cina cauta dopo l'annuncio di #Trump di un accordo con l'Indonesia su dazi al 19% (dal 32% precedente)

#Dazi, #Trump: "C'è il 50% di possibilità di trovare un accordo con l' #UnioneEuropea"

Dazi, Trump e von der Leyen raggiungono l’accordo: “Tariffe al 15%”; Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump e l'annuncio sui Dazi dopo l'incontro con von der Leyen: «Accordo sul 15% con l'Ue, intesa più grande mai raggiunta»; Ue e Usa vogliono riscrivere il commercio mondiale, e ora Trump avanza.

Dazi Usa, vicino l’accordo con l’Ue. Trump: “Non abbasserò i dazi sotto il 15%”. Ed esclude il settore farmaceutico - Nel bilaterale con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, il tycoon ha ribadito che resta la scadenza dell’1 agosto e non ci sarà alcuna proroga ... Da msn.com

Dazi, Usa: “La scadenza del primo agosto non sarà prorogata”. Trump: “Accordo con l’Ue? 50-50” - Trump vede von der Leyen dopo aver detto che le possibilità di accordo sono "50- Scrive ilfattoquotidiano.it