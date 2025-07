Dazi la mossa finale di Ursula von der Leyen | via la web tax ai colossi Usa

Oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, incontrerĂ alle 17:30 in Scozia, Donald Trump. I due si sono andati appuntamento nel Golf Club di Turnberry, di proprietĂ dello stesso presidente americano. Sul piatto un’intesa sui dazi per evitare una guerra commerciale. E i segnali positivi agli occhi degli americani, ricostruisce oggi Repubblica, sono due: il primo è che a Pechino la delegazione dell’Unione e il presidente cinese Xi Jinping non hanno spostato l’asse degli interessi europei. Nessun rimpiazzo degli Usa con la Cina. Il secondo segnale è che per la Casa Bianca l’Ue non prende in considerazione l’idea di introdurre una web tax. 🔗 Leggi su Open.online

