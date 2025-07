Dazi il 15% non convince le opposizioni | Più che un accordo è un cappio al collo dell’Ue

Intanto dal governo Meloni giungono parole rincuoranti sull'intesa. Secondo Palazzo Chigi i dazi al 15% sono "sostenibili" e soprattutto eviteranno lo scoppio di una guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico. L'esecutivo Meloni si impegna a offrire risorse e sostegni ai settori più colpiti, auspicando però che l'Ue faccia lo stesso.

