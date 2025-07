Dazi grande attesa per l' incontro Trump-von der Leyen

La partita commerciale tra stati uniti e unione europea si gioca sul digitale. Nel pomeriggio il presidente Donald Trump incontrerà in Scozia Ursula von der Leyen con l'obiettivo di raggiungere un accordo sui dazi in vista della scadenza del primo agosto: di fronte alla minaccia americana di tariffe al 30%, Bruxelles ha già congelato l'ipotesi di imporre una digital tax alle Big Tech americane e starebbe cercando il modo di accontentare Washington - possibilmente senza snaturarsi - anche su due regolamenti cruciali, che riguardano concorrenza e moderazione dei contenuti. e che limitano di fatto il business delle piattaforme a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, grande attesa per l'incontro Trump-von der Leyen

Von der Leyen da Trump in Scozia: l'Ue verso l'intesa sui dazi con gli USA, congelata la web tax - IL PUNTO: Bilaterale Trump von der Leyen in Scozia, al via nel pomeriggio di oggi. Dazi e guerre i due temi principali; Ue e Usa all'ultima curva sui dazi. Trump: 'Stiamo andando bene'; Dazi, tariffe del 30% all'Europa in vigore dall'1 agosto. La lettera di Trump a Von der Leyen.

