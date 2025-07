Dazi cosa cambia per la produzione settore per settore

Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno annunciato l’intesa sui dazi al 15 per cento per le importazioni europee oltreoceano.. Dopo settimane di trattative e botta e risposta muscolari, Usa e Ue hanno raggiunto la fumata bianca, mettendo al riparo un interscambio da 1.400 miliardi di euro l'anno che spazia dalle auto agli alcolici. I riflettori sono accesi sui Big Five: automotive, aerospazio, farmaceutica, beni di lusso e meccanica avanzata. Ma non solo: come accaduto tra Usa e Giappone, sul tavolo del tycoon anche una dote consistente di investimenti europei da incanalare negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, cosa cambia per la produzione settore per settore

Dazi tech, che impatto avrà l'accordo tra Usa e Cina sul settore - L'intesa raggiunta a Ginevra è una boccata d'aria per il comparto. Ma restano inalterate le tensioni nell'industria globale

Il settore vitivinicolo attende i contraccolpi di eventuali dazi. Ma le produzioni di qualità sembrano immuni - In attesa di capire se, quando e come scatteranno i dazi statunitensi sui prodotti europei ed italiani, i settori produttivi sono alle prese con simulazioni di vari scenari e strategie per attenuare il colpo delle tariffe commerciali.

La #Cina impone dazi fino al 34,9% sul #brandy europeo per 5 anni, ma premia chi rispetta i prezzi minimi: cosa cambia per il settore

Lo scorso 12 luglio il presidente americano Trump ha annunciato dazi al 30% per l'Ue e, se non si troveranno nuovi accordi nel breve periodo, le sanzioni entreranno in vigore il 1° agosto. Le reazioni dell'Europa, che valuta contromisure proporzionate

