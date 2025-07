Dazi Confartigianato | a rischio 25mila imprese con 56,4 miliardi di euro in export diretto in Usa

“ In attesa dell’ incontro di oggi tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, cresce la preoccupazione tra le imprese italiane per le possibili conseguenze delle politiche protezionistiche statunitensi “. Lo afferma in una nota Confartigianato, secondo cui sono 25.037 le imprese italiane che nel triennio 2022-2024 hanno esportato direttamente e stabilmente verso gli Stati Uniti, con un valore complessivo delle vendite che ha raggiunto 56,4 miliardi di euro nel solo 2024. In media il mercato Usa rappresenta il 13,4% delle esportazioni totali di ciascuna impresa esportatrice. 🔗 Leggi su Lapresse.it

