Dazi al via l' incontro Trump-Von der Leyen

"Ursula ha fatto un gran lavoro per l'Ue, non per noi". Lo ha detto Donald Trump in Scozia prima del colloquio sottolineando che "è un onore vedere la presidente della Commissione europea". Dal canto suo, la presidente della Commissione europea ha dichiarato: "Ora tocca a noi. Se avremo successo sarà l'accordo commerciale più grande mai raggiunto. Insieme rappresentiamo le due più grandi economie del mondo e il rapporto commerciale più importante a livello globale". "5050". Aveva risposto così Donald Trump alle domande dei giornalisti circa le possibilità di trovare un accordo commerciale oggi con l' Unione Europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, al via l'incontro Trump-Von der Leyen

