Dazi al via l' incontro Trump-Von der Leyen | Tariffe Ue non sotto il 15%

Il giorno dell'accordo potrebbe essere vicino. Il presidente americano, che ha passato la mattinata a giocare a golf nel suo campo di Turnberry, in Scozia, ha iniziato alle 16.30 (17.30 italiane) il suo incontro con la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. "Ursula ha fatto un gran lavoro per l'Ue, non per noi", ha detto Donald Trump prima del colloquio sottolineando che "è un onore vedere la presidente della Commissione europea". Dal canto suo, la presidente della Commissione europea ha dichiarato: "Ora tocca a noi. Se avremo successo sarà l'accordo commerciale più grande mai raggiunto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dazi, al via l'incontro Trump-Von der Leyen: "Tariffe Ue non sotto il 15%"

A Istanbul arrivata la delegazione russa senza Putin (e Trump) | Zelensky deciderà cosa fare dopo l'incontro con Erdogan - Per gli Usa ci saranno gli inviati speciali del presidente, Witkoff e Kellogg, oltre al segretario di Stato Rubio.

Donald Trump e Abu Mazen: Incontro in Arabia Saudita per discutere di Gaza - Secondo la tv egiziana al Ghad, durante la sua visita in Arabia Saudita, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, martedì 13 maggio.

Vladimir Putin ha deciso: non va in Turchia a trattare con l’Ucraina per la pace. Sfuma l’incontro con Trump e Zelensky: chi ci sarà per Russia e Usa - Non ci sarà Vladimir Putin ai negoziati di pace con l’Ucraina previsti da giovedì 15 maggio a Istanbul.

