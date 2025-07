Dazi al 15 per cento per l’Italia un balzello di 23 miliardi E una mazzata sull’acciaio

Bisognava andare in Gran Bretagna, in Scozia esattamente, per fare un accordo alla giapponese? Bisognava andarci perchĂ© così ha voluto Donald Trump che si è rinfrancato nel suo gol.

Urso al Senato: “I dazi di Trump peseranno circa il 10 per cento sul nostro export negli Stati Uniti” - “Al momento non sembrano esserci effetti dei dazi americani sulla nostra economia. Il primo trimestre del 2025 ha mostrato un nostro export con un +11,8 per cento su anno, e questo non è avven.

Dazi alla Cina, Trump: «All’80 per cento vanno bene, ma dipende da Scott Bessent» - Gli Stati Uniti potrebbero decidere di allentare la presa sui dazi alla Cina, riducendoli dal 145 all’80 per cento.

Trump annuncia i dazi sul cinema straniero: 100 per cento sui film non girati negli Usa - Trump si scaglia anche contro il cinema straniero. Con un post sul social Truth, il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato l’intenzione di voler imporre nuovi dazi al 100 per cento su tutti i film non girati negli Usa.

Dazi Usa al 15% sul vino italiano: impatto da 317 milioni. Frescobaldi: «Penalizzato almeno l’80% del settore» - Produttori preoccupati per l’accordo tra Europa e Stati Uniti: danni più alti per l’Italia a causa della maggiore esposizione netta sul mercato americano ... Scrive ilsole24ore.com