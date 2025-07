Dazi | accordo Usa-Ue al 15% Trump e von der Leyen soddisfatti Giorgia Meloni frena | Bene ma devo vedere le tabelle

Sospiro di sollievo. Ursula von der Leyen ha sorriso nel dare la mano a Donald Trump. Una stretta come una volta, al mercato, con il sensale a fare da notaio. Stavolta gli occhi di tutto il mondo su quel segnale di intesa. Che si è chiusa con la conferma della tariffa base che, nei giorni scorsi, era stata concordata dagli sherpa: il 15% L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Dazi: accordo Usa-Ue al 15%. Trump e von der Leyen soddisfatti. Giorgia Meloni frena: “Bene, ma devo vedere le tabelle”

In questa notizia si parla di: trump - leyen - dazi - accordo

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Macron e von der Leyen sfidano Trump sulla ricerca. Il summit a Parigi - Parigi. Gli applausi più convinti delle circa ottocento persone presenti oggi al Grande anfiteatro della Sorbona nel quadro di “Choose Europe for Science”, il summit.

Trump: 'Von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente' - "Ursula von der Leyen è fantastica, la vedrò sicuramente". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale senza precisare dove e quando.

Accordo dazi, Arianna Farinelli: "Von der Leyen ha dato ragione a Trump" Vai su X

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, hanno raggiunto al termine dell'incontro che si è tenuto in Scozia l'accordo commerciale Ue-Usa su dazi del 15%. Lo si apprende da fonti dell'Unione Vai su Facebook

Dazi, Trump e von der Leyen raggiungono l’accordo: “Tariffe al 15%”; Trump e Von der Leyen: abbiamo un accordo, dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio; Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. LIVE.

Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue per tariffa al 15%. Si legge su tg24.sky.it

Donald Trump e Ursula von der Leyen raggiungono l'accordo sui dazi tra USA e Ue: tariffa di base al 15% - L'annuncio dopo l'incontro in Scozia tra Trump e von der Leyen. Lo riporta milanofinanza.it