Dazi accordo Ue-Usa sui dazi al 15%

19.45 La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente americano, Donald Trump, hanno raggiunto l'accordo sui dazi al 15% sui prodotti europei. "Abbiamo raggiunto un accordo che è imponente e su cui abbiamo lavorato per mesi", ha detto Trump al termine dell'incontro in Scozia. "Su acciaio e alluminio non cambierĂ nulla". L'intesa "porterĂ unitĂ e amicizia". Von der Leyen: "Ce l'bbiamo fatta", era necessario "riequilibrare gli scambi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: dazi - accordo - leyen - abbiamo

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

UN ACCORDO CHE PREVEDE DAZI AL 15% NON VA BENE! La Von der Leyen domani andrĂ in Scozia ad incontrare The Donald. Dobbiamo sperare che il Presidente... Vai su Facebook

?«La Ue tratti e sostenga le imprese. Il negoziato è un messaggio politico, ma servono nervi saldi e unità tra gli Stati» ?I dazi al 30% per l'Ue, annunciati dal Presidente americano Donald Trump potrebbero scatenare «un effetto a catena» - avverte il neo P Vai su X

Dazi, Trump: «Accordo raggiunto con l’Ue, è imponente». Concordati dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio; Raggiunto l'accordo tra Ue e Usa, Trump: Sul 15%, il più grande mai raggiunto - Trump: raggiunto risultato soddisfacente per entrambe le parti; Dazi, le ultime notizie in diretta | Trump e l'annuncio sui Dazi dopo l'incontro con von der Leyen: «Accordo sul 15% con l'Ue, intesa più grande mai raggiunta».

Raggiunto l'accordo Usa-Ue suoi dazi, tariffe al 15% - La svolta è arrivata dopo l'incontro in Scozia fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quella della Commissione europea Ursula von der ... ansa.it scrive

Dazi, acordo Ue-Usa, Trump-Von der Leyen: “Ce l’abbiamo fatta” - Lo hanno affermato il presidente Usa Donald Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando con ... askanews.it scrive