Dazi accordo Ue-Usa al 15% più maxi acquisti Ue di energia Usa

Roma, 27 lug. (askanews) – Dopo mesi di braccio di ferro, Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un accordo sullo spinoso nodo dei dazi commerciali. Prevede un livellamento al 15% per la maggior parte delle esportazioni Ue verso gli Usa, a fronte del 30% che era stato minacciato da Washington, dazi a zero sugli scambi di alcune limitate categorie – come aeronautica e alcuni microprocessori – ma anche l’impegno dei Paesi Ue a importare complessivamente 750 miliardi di energia dagli Usa su tre anni, e a investirvi 600 miliardi di dollari. Lo hanno annunciato il presidente Usa Donald Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con una conferenza stampa congiunta al termine della bilaterale oggi in Scozia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: dazi - accordo - maxi - acquisti

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

LEGAMI COMMERCIALI Trump e von der Leyen annunciano l’intesa: maxi acquisti europei di gas americano. Nessun cambiamento per acciaio e alluminio Vai su Facebook

Dazi Vai su X

##Dazi, accordo Ue-Usa al 15% piĂą maxi acquisti Ue di energia Usa; Dazi. Accordo sul 15% tra Trump e von der Leyen. Svolta nei rapporti Ue-Usa?; Accordo commerciale Usa-Ue: dazi al 15% e maxi investimenti da 600 miliardi.

Dazi, accordo Ue-Usa al 15% più maxi acquisti Ue di energia Usa - (askanews) – Dopo mesi di braccio di ferro, Stati Uniti e Unione Europea hanno raggiunto un accordo sullo spinoso nodo dei dazi commerciali. Riporta askanews.it

Accordo Usa-Ue sui dazi: Trump e von der Leyen siglano intesa al 15 per cento - Dalla Scozia Trump e von der Leyen hanno siglato un accordo commerciale tra Usa e Ue: dazi fissi al 15 per cento, acquisti di armamenti americani da parte dell’Europa e 600 miliardi di investimenti eu ... Scrive msn.com