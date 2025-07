Dazi accordo tra USA e UE | tariffe generali al 15% mentre acciaio ed alluminio restano al 50%

Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno annunciato di aver trovato un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sulle tariffe doganali. Secondo quanto comunicato dai mediatori, le tariffe generali sulle importazioni saranno fissate al 15%, mentre le tariffe su acciaio e alluminio rimarranno al 50%, senza riduzioni rispetto alle ultime misure settoriali imposte.

Accordo USA-Cina: sospensione delle tariffe per 90 giorni e nuove prospettive economiche - Nel cuore degli uffici del Fondo Monetario Internazionale, lontano dai riflettori e dagli occhi indiscreti, si è tracciato un percorso che ha portato all’annuncio di un inteso accordo commerciale tra le due maggiori potenze mondiali, Stati Uniti e Cina.

