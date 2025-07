Roma, 27 luglio 2025 – Stavolta non è arrivata, come qualcuno temeva fino all’ultimo, la doccia scozzese di Donald Trump. Nel tardo pomeriggio di Turnberry, estuario del fiume Clyde, sud-ovest della Scozia, il presidente Usa e Ursula von der Leyen annunciano l’accordo su dazi tra Europa e America. La tariffa base sarà al 15% dal primo agosto, come ventilato da giorni, ma ci saranno esenzioni ed eccezioni, come anche acquisti europei per 750 miliardi di energia e armi e investimenti per 600 miliardi. E, allora, non sarà tanto agevole, alla fine, tirare le somme per scoprire l’entità del danno che comunque ci sarà per imprese e famiglie delle due sponde dell’Atlantico: 23 miliardi di euro il conto per l’Italia secondo la stima del Centro studi di Confindustria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dazi, accordo tra Usa e Ue: da agosto imposta fissata al 15%. Trump: “È l'intesa più importante”