David Juve Pjanic benedice l’acquisto del canadese | Se la Juve vuole riprendere il francese è solo per questo motivo E a Dusan do un consiglio…

David Juve, Pjanic dĂ il suo benestare all’acquisto: le parole espresse dall’ex bianconero sono un’investitura totale, ecco cos’ha detto. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic si è espresso anche sul primo volto nuovo che la Juve ha ingaggiato in sede di calciomercato: parliamo di Jonathan David. Ecco le sue parole che il bosniaco ha espresso sull’ex attaccante del Lille, che cercherĂ di ripetersi anche in bianconero. DAVID – « David ha numeri importanti, parliamo di un nove che ha sempre segnato tanti goal in un campionato meno tattico della Serie A ma fisico e impegnativo come quello francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

