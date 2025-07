Il settore dei videogiochi di guerra si prepara a un autunno ricco di uscite molto attese, con titoli che potrebbero rivoluzionare il panorama degli sparatutto. Tra le novità più discusse spiccano Battlefield 6, ARC Raiders e Call of Duty: Black Ops 7, tutti pronti a catturare l’attenzione dei giocatori e degli appassionati di gaming. In questo articolo vengono analizzate le indiscrezioni, le date di lancio e le potenziali sfide tra i principali titoli in uscita nel prossimo trimestre. battlefield 6 potrebbe essere rilasciato il 10 ottobre. EA ha accidentalmente svelato la data di uscita. Nel trailer ufficiale di Battlefield 6, è comparso un disclaimer che informa gli utenti della presenza di acquisti in-game, noti come microtransazioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Data di rilascio di battlefield 6 potrebbe creare molti problemi