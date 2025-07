Darwin Nunez Juve i bianconeri rischiano di rimanere con il cerino in mano! Ci sono due strade che spingono per avere l’attaccante del Liverpool Come stanno le cose

Darwin Nunez Juve, due strade monitorano da vicino l’attaccante del Liverpool: i bianconeri possono essere sorpassati. Le voci sul futuro di Darwin Nnñez continuano a farsi sempre più insistenti, alimentate dalla sua assenza, addirittura dalla panchina, nell’ultima partita del Liverpool. Le indiscrezioni, confermate anche da fonti autorevoli come Fabrizio Romano, suggeriscono che l’attaccante uruguaiano sia vicino a un addio ai Reds. Una destinazione che sembra avere la preferenza da tempo è il Napoli, con un interesse reciproco che persiste, ma il panorama delle sue opzioni si sta ampliando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Darwin Nunez Juve, i bianconeri rischiano di rimanere con il cerino in mano! Ci sono due strade che spingono per avere l’attaccante del Liverpool. Come stanno le cose

In questa notizia si parla di: darwin - nunez - juve - bianconeri

Rapporto di Liverpool: Darwin Nunez Exit Borge più vicino, con il prezzo rivelato per mossa - Sito inglese: Il tempo di Darwin Nunez a Liverpool sembra essere in piedi. L’Uruguayan, che è la seconda firma più costosa di Liverpool in assoluto, ha faticato a trovare forma sotto la slot di Arne mentre il Liverpool è scappato con la Premier League la scorsa stagione, e un allontanamento da Anfield sembra inevitabile.

Napoli, idea Darwin Nunez: già arrivata la risposta del Liverpool. La cifra chiesta per la cessione - L’attaccante uruguaiano piace molto agli azzurri e dall’Inghilterra sarebbe già arrivata la risposta con la cifra necessaria per chiudere il colpo Non solo De Bruyne, nelle ultime ore anche il nome di Darwin Nunez è diventato molto caldo in orbita Napoli.

Darwin Nunez al Napoli, il dettaglio che fa sperare i tifosi azzurri - La suggestione di mercato su Darwin Nuñez si arricchisce con un retroscena svelato proprio dall’attaccante.

Sondaggio della #Juventus per #DarwinNunez ? Secondo La Repubblica i bianconeri avrebbero messo nel mirino l’attaccante uruguaiano, che può lasciare il #Liverpool nel corso di questa estate L’ARTICOLO DI http://JUVENTUSNEWS24.COM LO TR Vai su X

JUVE, POSSIBILE CAMBIO DI ROTTA IN ATTACCO Le difficoltà nel riportare Kolo Muani a Torino costringono la Juve a guardarsi attorno sul mercato I bianconeri, secondo La Repubblica, avrebbero sondato diversi nomi... tra cui quello di Darwin Núñez Vai su Facebook

Nome a sorpresa per l'attacco della Juventus: idea Darwin Nunez, il prezzo e la formula per arrivare all'attaccante del Liverpool; Calciomercato Juventus, la strategia per arrivare a Nunez; Nome a sorpresa per l'attacco della Juventus: idea Darwin Nunez, il prezzo e la formula per arrivare all'attaccante del Liverpool.

Darwin Nunez Juve (Tuttosport), la Vecchia Signora ci prova: chieste informazioni al Liverpool, che apre anche al prestito! I dettagli - Darwin Nunez Juve (Tuttosport), la Vecchia Signora ci prova: chieste informazioni al Liverpool, che apre anche al prestito! Come scrive juventusnews24.com

Darwin Nunez Juventus, il quotidiano non ha dubbi! Chieste informazioni al Liverpool, si apre al prestito? Le ultimissime - Gli aggiornamenti La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in attacco per la prossima stagione ... Scrive calcionews24.com