Darren Barlow è morto in un tragico incidente in gara | l'esperto pilota si è schiantato ad alta velocità

Lutto nel motorsport australiano per la morte di Darren Barlow, ex campione Supersports e figura chiave della scena agonistica di Sydney. Il 53enne si è schiantato durante una gara serale al Sydney Motorsport Park di Eastern Creek: la sua vettura è uscita di pista a velocità elevata e si è ribaltata. Inutili i soccorsi per l'esperto pilota, è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: darren - barlow - morto - gara

Darren Barlow è morto in un tragico incidente in gara: l'esperto pilota si è schiantato ad alta velocità .

Darren Barlow è morto in un tragico incidente in gara: l’esperto pilota si è schiantato ad alta velocità - Lutto nel motorsport australiano per la morte di Darren Barlow, ex campione Supersports e figura chiave della scena agonistica di Sydney ... Da fanpage.it