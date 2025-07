Che duello in Serie A per acquistare il giocatore del Napoli, vincitore dello Scudetto: pista a sorpresa. Il Napoli continua a lavorare intensamente non solo nel mercato in entrata, ma anche nel mercato in uscita. Il club è riuscito a chiudere l’operazione piĂą difficile in questo senso, cioò quella che porterĂ alla cessione di Victor Osimhen al Galatasaray (per cui si aspettano le firme nelle prossime ore). Sono tanti però i calciatori in uscita e il club continua a lavorare per trovare una soluzione adeguata per tutti. Simeone, addio Napoli: che duello in Serie A!. Secondo quanto riportato da Alfredo PedullĂ , per Giovanni Simeone (altro calciatore in odore d’addio) si sarebbe inserito con forza il Torino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Dallo Scudetto col Napoli all’addio: pista a sorpresa in Serie A