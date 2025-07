Dall' auto alla farmaceutica fino al lusso | cosa cambia

Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno annunciato l’intesa sui dazi al 15 per cento per le importazioni europee oltreoceano.. Dopo settimane di trattative e botta e risposta muscolari, Usa e Ue hanno raggiunto la fumata bianca, mettendo al riparo un interscambio da 1.400 miliardi di euro l'anno che spazia dalle auto agli alcolici. I riflettori sono accesi sui Big Five: automotive, aerospazio, farmaceutica, beni di lusso e meccanica avanzata. Ma non solo: come accaduto tra Usa e Giappone, sul tavolo del tycoon anche una dote consistente di investimenti europei da incanalare negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dall'auto alla farmaceutica fino al lusso: cosa cambia

Produzione industriale tedesca in crescita del 3% a marzo, trainata da auto e farmaceutica - La produzione industriale tedesca è aumentata del 3% su base mensile a marzo. Lo rende noto l'Ufficio federale di statistica ( Destatis ) in base ai dati provvisori che indicano impennate dell'8,1% per l' industria automobilistica, del 19,6% per la farmaceutica e del 4,4% per i macchinari.

