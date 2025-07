Dalla vacanza a Gatteo l' idea di uno stabilimento balneare con i mattoncini Lego servono 10mila voti per realizzarlo

Un tipico stabilimento balneare romagnolo attrezzato di tutto punto: con ping pong, ombrelloni, pedalò e la classica torretta per il salvataggio. E tutto realizzato in scala con i lego. Una follia tutta romagnola? No, un progetto lombardo. Sì, perchĂ© Luca Ferruggiara ("nick" in ambito Lego. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

