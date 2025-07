Dimenticate il pop-up con scritto “Sei maggiorenne? SìNo” e il sorriso complice di chi mente. Da oggi, in UK, per accedere a siti porno serve una patente digitale dei desideri: o mostri un documento d’identità, o ti lasci scannerizzare il volto, come quando sblocchi l’iPhone. Il Regno Unito ha deciso che basta improvvisazioni. Il provvedimento non è un semplice ritocco alla navigazione online, ma una rivoluzione del rapporto tra pubblico e privato, tra ciò che si guarda e ciò che si deve dimostrare per guardarlo. Da mezzanotte del 25 luglio 2025, chi non ha compiuto 18 anni non potrà più raggiungere con un clic il contenuto proibito. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dal porno al fumo, quando lo Stato impone i divieti. Il caso del Regno Unito