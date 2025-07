Dal Milan al PSG il dopo Donnarumma parla francese | offerta accettata

Dal Milan al Paris Saint-Germain, il dopo Donnarumma parla francese: l’offerta è stata accettata, cosa manca per la chiusura dell’affare. Gigio Donnarumma potrebbe infiammare da un momento all’altro la sessione estiva di calciomercato. Il portiere nato a Castellammare di Stabia, non ha accettato la proposta di rinnovo con il PSG. Il club, alla luce della scadenza del contratto al termine della stagione, ha intenzione di monetizzare dalla sua uscita dunque non perderlo a zero, come accaduto invece con il Milan quattro anni fa. All’estremo difensore classe 1999, nelle scorse settimane si erano interessate anche Inter e Juventus, ma il suo futuro sembra essere sempre piĂą in Premier League. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

