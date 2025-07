Dal giovane in coma etilico ai tentativi di rissa | Carabinieri volontari in prima linea contro l' abuso di alcol

Non solo un albero caduto sopra a un'auto, ma anche diversi altri episodi critici sono stati gestiti sabato sera dall'impegno dei volontari del nucleo Anc (associazione nazionale Carabinieri) di Ravenna. Durante il servizio al bagno Toto a Marina di Ravenna, i volontari hanno prestato soccorso a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: volontari - carabinieri - giovane - coma

In campo a sostegno dell'Ail: politici, volontari e carabinieri tra calcio e solidarietĂ - Da una parte una rappresentativa di amministratori locali-regionali e volontari di varie associazioni, dall'altra una selezione dell'Arma dei carabinieri della provincia.

In campo a sostegno dell'Ail: politici, volontari e carabinieri tra calcio e solidarietĂ - Da una parte una rappresentativa di amministratori locali-regionali e volontari di varie associazioni, dall'altra una selezione dell'Arma dei carabinieri della provincia.

Volontari dell’associazione nazionale Carabinieri sui pulmini di elementari e medie - Accompagnare bambini e bambine più grandi in sicurezza, questo l’obiettivo che si pone il nuovo progetto di accompagnamento sui pulmini per i ragazzi di elementari e medie promosso dal Comune - in particolare l’assessorato alla Pubblica Istruzione - grazie all'impegno dei carabinieri in pensione.

Il 1° luglio 1940, 303 Carabinieri di ogni grado, aspiranti paracadutisti, raggiungono la Caserma “Podgora” di Roma, mentre altri 69 si aggiungono nei due giorni a seguire. Tutti volontari, provengono dalle Legioni di tutta Italia e, dopo essere stati dotati di equi Vai su Facebook

Dal giovane in coma etilico ai tentativi di rissa: Carabinieri volontari in prima linea contro l'abuso di alcol; Dal giovane in coma etilico ai tentativi di rissa: Carabinieri volontari in prima linea contro l'abuso di alcol; Albero crolla su un'auto: l'intervento congiunto di pompieri e dell'associazione Carabinieri.

Volontari ANC di Ravenna in prima linea: gestita emergenza albero caduto e continuata campagna antialcol a Marina - Lorenzo Corbo, Vicepresidente del Nucleo, hanno svolto ieri sera un servizio straordinario che ha visto l’associazione impegnat ... Secondo ravennawebtv.it

Un albero caduto e 234 test alcolici: notte di emergenze e prevenzione per i volontari ANC a Marina di Ravenna foto - Un albero caduto su un’auto in piena serata, oltre 230 test alcolici eseguiti tra i giovani della movida, numerosi interventi di mediazione e assistenza: ... Segnala ravennanotizie.it