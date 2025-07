Dal Fondo per lo sport in arrivo dieci milioni per il nuovo stadio

Nell'esprimere la propria soddisfazione verso la pubblica utilità concessa dal Comune di Empoli al proprio progetto di riqualificazione dello stadio Carlo Castellani, l' Empoli Fc ha dichiarato di confidare che anche il Governo possa giocare un ruolo importante nella realizzazione del nuovo impianto. A tal proposito una conferma arriva dal Coordinamento Forza Italia Empoli: "Apprendiamo che il Ministro Abodi ha garantito la volontà di proseguire nel percorso di valutazione e realizzazione del progetto legato allo stadio con la disponibilità a stanziare una cifra importantissima (si parla di dieci milioni di euro).

