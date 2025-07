Dal 2 agosto al 7 settembre al via il XVI ARTango&Jazz Festival

CAGLIARI – Dopo mesi di grande attesa, e dopo il grande successo della passata edizione, dal 2 agosto al 7 settembre in alcune delle location più suggestive del Sud Sardegna e non solo, riparte la sedicesima edizione di ARTango&Jazz Festival, rassegna concertistica organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. “ARTango è il risultato di una passione che si rinnova ogni anno: quella per il tango, inteso non solo come musica, ma come linguaggio dell’anima. È un invito all’incontro, alla fusione tra culture, generazioni e linguaggi – afferma il direttore artistico Fabio Furia – In un tempo frammentato, la musica ci ricorda che siamo ancora capaci di ascoltarci; è un ponte tra generazioni, culture, stili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dal 2 agosto al 7 settembre al via il XVI ARTango&Jazz Festival

