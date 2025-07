Accoglienza da re per il nuovo terzino della Roma Wesley. Il brasiliano ex Flmanengo a Fiumicino ha subito scoperto l'incredibile calore dei suoi tifosi, che all'alba erano già un centinaio. Per il 21enne i primi "Forza Roma" e gli autografi sulle maglie dei presenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Daje Wesley!": delirio romanista all'alba per il nuovo terzino