Da Trivero ad Aspen Zegna presenta le Oasi Zegna Global Initiatives

Nel cuore delle montagne di Aspen, tra foreste incontaminate e comunitĂ consapevoli, ZEGNA presenta le “Oasi Zegna Global Initiatives”: un progetto che affonda le sue radici in oltre un secolo di storia ambientale e guarda con ambizione al futuro del pianeta. Quella che nasce come un’idea visionaria del fondatore Ermenegildo Zegna, oggi si traduce in una missione globale: rigenerare ecosistemi, proteggere la biodiversitĂ e educare alla sostenibilitĂ . L’iniziativa, lanciata ufficialmente ad Aspen, si inserisce in un percorso iniziato nel 1910 e diventato emblema di un lusso consapevole, profondamente legato al territorio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Da Trivero ad Aspen, Zegna presenta le “Oasi Zegna Global Initiatives”

In questa notizia si parla di: zegna - aspen - presenta - oasi

Da Trivero ad Aspen, Zegna presenta le “Oasi Zegna Global Initiatives”; ZEGNA PRESENTA AD ASPEN LE “OASI ZEGNA GLOBAL INITIATIVES”; Zegna lancia un'iniziativa di conservazione ambientale ad Aspen.

Born in Oasi Zegna - 000 alberi e oltre 100 chilometri quadrati di superficie immersi nel verde rigoglioso delle Alpi Biellesi, in Piemonte: il paradiso naturale di Oasi Zegna è diventato uno degli hot topics ... Si legge su living.corriere.it

Born in Oasi Zegna - Il Sole 24 ORE - Cinque luoghi per celebrare il lancio del libro “Born in Oasi Zegna”: in piazza Duomo, l’installazione delle nuove piante provenienti dal territorio dell’Oasi, ... Lo riporta ilsole24ore.com