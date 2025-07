Da Ramy ad Ascoli | quando vestire la divisa può trasformarsi in reato

Quando fare il proprio lavoro può trasformarsi in reato. Nell'Italia del 2025, indossare una divisa ha i suoi rischi che non sono legati solo ai pericoli della professione. Nell'ultimo anno, ma non solo, poliziotti, carabinieri e finanzieri sono finiti sotto indagine più volte, sempre nell'esercizio delle loro funzioni, nel caso in cui siano stati costretti ad usare un'arma o se, agendo per contrastare un reato, il presunto malvivente di turno ha riportato lesioni o addirittura la morte. Spesso è l'inizio di un'inchiesta per eccesso di legittima difesa, lesioni o perfino omicidio. A Verona, il 20 ottobre 2024, un poliziotto ferroviario ha sparato tre colpi contro un 26enne maliano armato di coltello. 🔗 Leggi su Iltempo.it

