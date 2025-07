Da Piacenza a Milano | arrivano le gelaterie per cani

Anche i nostri amici a 4 zampe soffrono il caldo, quindi cosa c'è di meglio di un buon gelato? Basta che sia senza latte, glutine e zucchero, per rispettare la loro salute come fa Valeria, 37 anni, titolare di una gelateria per cani, a Piacenza. E non solo qui. Anche a Padova, Modena, Milano, Roma e Perugia si moltiplicano queste gelaterie canine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Da Piacenza a Milano: arrivano le gelaterie per cani

In questa notizia si parla di: piacenza - milano - gelaterie - cani

Rigenerazione urbana ed efficienza energetica degli edifici pubblici, l’esperienza di Piacenza protagonista a Milano - "L’energia della rigenerazione. Gli edifici pubblici come motore di cambiamento". È il titolo del convegno al quale il 10 luglio, ha partecipato come relatrice l’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini che ha portato a Milano l'esperienza del Comune di Piacenza nella prestigiosa cornice della.

Un gelato pensato per i cani: l’ultima novità di una gelateria dallo spirito green; Gelato per cani e senza zucchero per i diabetici: inaugura una nuova gelateria; Convalidato l'arresto della madre di Saman, deve scontare l'ergastolo | Fermata in un villaggio in Pakistan.

Gelati per cani: la nuova tendenza che conquista piacenza e altre città italiane - In diverse città italiane come Piacenza, Milano e Roma nascono gelaterie specializzate in gelati per cani senza latte, zucchero e glutine, per garantire freschezza e sicurezza alimentare durante l’est ... Da gaeta.it

Una gelateria per cani - A Piacenza spopola la gelateria per cani e gatti, i gusti sono studiati appositamente per loro Auto contromano si schianta sulla Torino- Scrive msn.com