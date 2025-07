Da parco cittadino a Oasi Tech | ultimati i lavori di rigenerazione del Parco Golgi

Un'Oasi Tech nel cuore di Novara. Sono terminati i lavori di rigenerazione e restaurazione del Parco Golgi a Novara, dove Comoli Ferrari ha scelto di creare il primo Oasi Tech cittadino.L'azienda novarese, in collaborazione con il Comune di Novara e l'assessorato all'Ambiente, ha individuato nel. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Due giornate gratuite nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine - Tarantini Time Quotidiano Con due nuove iniziative prosegue il programma che l’oasi Wwf Monte Sant’Elia dedica nel Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia, a tutti i fruitori del parco coinvolgendoli in attività di citizen science in questo autentico scrigno di biodiversità .

Lagaccio, il nuovo parco “Oasi del Pioppo Bianco” cambia volto al quartiere - Un’area verde innovativa di 900 metri quadrati, articolata su quattro livelli tematici, prende vita in via Bartolomeo Bianco, nel quartiere del Lagaccio.

Protagonisti per due giornate nell’oasi WWF Monte Sant’Elia del Parco Terra delle Gravine - Tarantini Time Quotidiano L’oasi WWF Monte Sant’Elia dedica due iniziative giornate ai cittadini coinvolgendoli in attività che avranno come straordinaria location il Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, la più grande area protetta istituita dalla Regione Puglia.

Cinghiale uccisi a fucilate in parco cittadino, accertamenti Wwf - Tre cinghiali sono stati uccisi in un parco cittadino, frequentato da famiglie con bambini e animali, a Montesilvano (Pescara) da una squadra di selecontrollo. Segnala ansa.it

Completata l’Oasi Tech della biodiversità firmata Comoli Ferrari - Un parco rigenerato di 5 mila metri quadrati tra viale Roma e il baluardo Massimo D’Azeglio ... Scrive lavocedinovara.com