Da Elisabetta Gregoraci a Chiara Ferragni il giallo è il colore di questa estate

Giallo burro, ocra, miele, terra di siena: il giallo nelle sue varie sfumature è il protagonista dei look dell'estate 2025, amatissimo anche dalle celebrities. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Come indossare il giallo burro? Il colore di tendenza della Primavera-Estate 2025 è a dir poco irresistibile. Ecco 5 look d’ispirazione - I l giallo burro, luminoso come il bianco, ma più cool, è un colore che ormai spopola, da diverse stagioni, sulle passerelle, negli outfit street style e nei look delle star.

Giallo burro: il colore di tendenza in Primavera/Estate - Life&People.it | L’estate: momento perfetto per sperimentare nuovi colori sorprenderti e inaspettatamente versatili.

Grintosa, sensuale e impeccabilmente glamour: Elisabetta Gregoraci conquista anche il Gala One di Saint-Tropez. Per la serata di beneficenza tra le star della Costa Azzurra, ha scelto un look firmato Roberto Cavalli: maxi scollatura, stampa marmorizzata e u Vai su Facebook

Elisabetta Gregoraci sceglie il giallo come colore must per la sua estate 2025: scopri il Look! - Elisabetta Gregoraci in vacanza al mare sfoggia il giallo come suo colore must e lo declina su abiti e accessori. Segnala msn.com