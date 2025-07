Da Constantine a Sin City | 5 film da rivedere che compiono vent' anni

Cinque pellicole del 2005 che, a vent'anni di distanza, continuano a vibrare per intensità visiva, emozioni profonde e influenze culturali. Ci sono anni che scompaiono nella memoria come vecchie locandine scolorite, e poi ci sono anni che restano impressi come fotogrammi bruciati nella retina. Il 2005 è uno di quei rari momenti in cui il cinema sembrava farsi oracolo: sussurrava apocalissi, desideri repressi, rivoluzioni mascherate, amori proibiti e mostri più umani degli uomini. Vent'anni dopo, quei racconti si riaffacciano con lo stesso fragore, con lo stesso sguardo magnetico che inchiodava lo spettatore al buio della sala.

L’ex Kartos, nuova asta. Una storia lunga vent’anni - Nuovo tentativo di cessione dell’area ex Kartos, in via Tevere. È fissata per questa mattina, alle 11, nello studio dell’avvocato Sonia Tripi a Pistoia, la vendita telematica asincrona dello storico complesso industriale della zona Sud, dismesso da oltre vent’anni.

Brigitte Nielsen: “La mia famiglia è quella costruita negli ultimi vent’anni. Oggi sono una madre più brava” - Brigitte Nielsen si è raccontata in una lunga intervista nella quale ha parlato del suo lavoro di attrice e modella, ma soprattutto del rapporto con la sua famiglia.

Armani Privé: la mostra sui vent’anni del noto marchio arriva a Milano. - Lo spirito visionario di Giorgio Armani lo ha spinto a realizzare sempre nuovi progetti. Nel 2005 l'artista decide di lanciare una collezione di Haute Couture.

