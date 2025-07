Da agosto saranno apposti altre 72 tabelle stradali e altri 828 numeri civici.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo comunicano che dal mese di agosto si proseguirĂ nell’opera di riassetto e riordino della toponomastica cittadina. Dal mese di agosto è in programma la messa in opera della segnaletica e della numerazione civica delle seguenti aree di circolazione: via Capodimonte, via Eremita, via Masseria Grande, via Cancelleria, via Masseria Cancelleria, via Ginestra, via Cretarossa, via San Cumano, via Alda Merini, via Vallone delle Cornacchie, via Museo dell’Agricoltura insistenti nelle contrade Capodimonte, Cancelleria, San Cumana, Piano Cappelle, Eremita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it