Da aerei spia a piattaforme di attacco elettronico | Bae Systems lavora sui nostri Gulfstream

I Gulfstream G550 dell’ Aeronautica Militare italiana aumenteranno le loro capacitĂ per condurre attacchi elettronici nel campo sempre piĂą importante dell’EW, l’ Electronic Warfare. Lo ha reso noto Bae Systems, annunciando di aver ricevuto un contratto da 12 milioni di dollari per “ supportare ” la modifica di due velivoli Gulfstream G550 della nostra forza azzurra. I due Gulfstream, velivoli sviluppati sulla cellulare del business jet a lungo raggio prodotto dall’omonima azienda statunitense, sono sempre stati addetti a svolgere ruoli di sorveglianza aerea, funzioni di comando, controllo e comunicazioni, ma in segui alla modifiche e implementazioni commissionate a Bae da L3Harris, diventeranno delle piattaforme di attacco elettronico (EA) aviotrasportate. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Da aerei spia a piattaforme di attacco elettronico: Bae Systems lavora sui nostri Gulfstream

