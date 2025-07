Cumuli di materiali danneggiati per gli allagamenti Dopo il nubifragio situazione pesante nei rioni

Non solo i disagi, ma anche i danni. Il violento nubifragio che giovedì si è abbattuto sulla città di Lecco e alcuni comuni dell'hinterland ha lasciato il segno. Tra le zone più colpite il “Villaggio” di Germanedo dove fango e materiale accatastati da smaltire dopo l'allagamento di cantine e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: nubifragio - cumuli - materiali - danneggiati

Cumuli di materiali danneggiati per gli allagamenti. Dopo il nubifragio situazione pesante nei rioni; Fango nelle case svuotate, cumuli di arredi distrutti: a Uras il dramma dopo il nubifragio.

"Non solo alberi, il nubifragio ha distrutto le nostre serre per gli ... - L'appello “Non solo alberi, il nubifragio ha distrutto le nostre serre per gli ortaggi” fotogallery "Si tratta di affrontare spese ingenti per rifare le coperture delle serre divelte, mentre ... Scrive bergamonews.it

Meteo: Nubifragio con Downburst a Cossato (BI), Venti fortissimi ad ... - Meteo: Nubifragio con Downburst a Cossato (BI), Venti fortissimi ad oltre 100 km/h, il video. Come scrive ilmeteo.it