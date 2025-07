Va di moda la friggitrice ad aria che altro non è se non un fornetto (comodissimo) appunto a ventilazione di aria calda che però ha sdoganato di nuovo la “frittura”. E allora perché non approfittarne per esaltare una verdura ubiquitaria e magari fare felici i bambini con meno calorie eseguendo tra l’altro una ricetta perfettamente vegetariana? Se li accompagnate questi bastoncini di zucchine con salsa tzatziki diventano perfetti per un aperitivo o come piatto di mezzo in una cena fra amici. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cuciniamo insieme | Bastoncini di zucchine (in salsa tatziki)