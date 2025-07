Cucchi pronostica | Napoli favorito per lo scudetto Inter Juve e Milan senza un progetto chiaro

Cucchi, noto telecronista, esalta la continuitĂ del club azzurro e critica l’instabilitĂ delle big del Nord: «Conte simbolo di programmazione». Riccardo Cucchi, storica voce del calcio italiano, ha analizzato ai microfoni di Affidabile News la corsa scudetto della stagione 202526. Per l’ex radiocronista, non ci sono dubbi su chi parta con i favori del pronostico: « Credo che il Napoli sia davvero la squadra favorita quest’anno e possa dominare la stagione ». Una convinzione che nasce, secondo Cucchi, dalla soliditĂ del progetto azzurro: « La societĂ di De Laurentiis ha un progetto serio e la conferma di Antonio Conte va letta anche in questa direzione: testimonia continuitĂ , programmazione e capacitĂ di progettare e organizzare ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cucchi pronostica: «Napoli favorito per lo scudetto, Inter, Juve e Milan senza un progetto chiaro»

In questa notizia si parla di: cucchi - scudetto - pronostica - napoli

Cucchi: “Scudetto? Napoli può dominare: ha quello che manca a Inter, Juve e Milan e cioè…”; Riccardo Cucchi: “Napoli da Scudetto e da Europa. Non è una meteora, è più credibile delle altre big. La differenza la fa Conte”; Cucchi: “Napoli favorito, opera con la lucidità che manca a Milan, Juve e Inter. Mondiale per Club? Torneo scellerato, non l’ho guardato”.

Cucchi: “Scudetto? Napoli può dominare: ha quello che manca a Inter, Juve e Milan e cioè…” - Riccardo Cucchi, noto commentatore sportivo, intervistato da Affidabile News, ha parlato così della lotta scudetto nella prossima stagione ... fcinter1908.it scrive

Riccardo Cucchi: “Napoli da Scudetto e da Europa. Non è una meteora, è più credibile delle altre big. La differenza la fa Conte” - Riccardo Cucchi, storica voce della radio sportiva italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione di Affidabile. Scrive pianetazzurro.it