Crt al via i lavori Nuova strada e sosta

A Terranuova sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova viabilità di accesso alla Clinica di Riabilitazione Toscana e per la costruzione di una nuova area di sosta tra via Puccini e via Donizetti, nei pressi della sede della Misericordia e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Un intervento strategico per la mobilità urbana, reso possibile grazie a un contributo straordinario della Regione Toscana, che ha assegnato al Comune un finanziamento fino a 150.000 euro per l’anno 2025. Il fondo regionale è destinato specificamente alla sistemazione degli accessi a strutture sanitarie e residenziali, rispondendo così a un’esigenza concreta della cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crt, al via i lavori. Nuova strada e sosta

In questa notizia si parla di: lavori - sosta - strada - toscana

A Santarcangelo in corso i lavori per la riqualificazione di tre aree di sosta - Sono in corso i lavori per la riqualificazione di tre parcheggi comunali: praticamente concluso l’intervento sull’area di sosta di via Martella a Sant’Ermete, ha invece preso il via da pochi giorni il cantiere al parcheggio tra le vie San Vito, Vecchia Emilia e Romagnoli, mentre i lavori.

Lavori in città , modifiche a traffico e sosta da lunedì - Arezzo, 9 maggio 2025 – Lavori stradali da lunedì 12 maggio: fino a venerdì 16 maggio in orario 8:30 – 17:30 scatta il divieto di sosta con rimozione in via Pietro Leopoldo nei primi tre stalli a partire dall’intersezione con via Avvocato Fulvio Croce e nell’area di parcheggio con accesso da via Avvocato Fulvio Croce in corrispondenza del tratto di viabilità di cui al punto precedente.

Piazza Italia, via ai lavori: Rfi gestirà il cantiere, ma sarà ‘tagliata’ la sosta - Montecatini, 22 luglio 2025 – Via ai lavori di riqualificazione di piazza Italia. L’amministrazione comunale informa che ieri Rete Ferroviaria Italiana ha iniziato l’allestimento del cantiere nell’area esterna della stazione ferroviaria Montecatini -Monsummano.

ANAS comunica che: Da lunedì 30/6 fino a fine lavori (prevista non oltre venerdì 4/7) la SS66 nell'abitato del capoluogo San Marcello Pistoiese sarà interessata dai lavori di asfaltatura del manto stradale effettuati da ANAS. I lavori riguardano il tratto dalla zona Vai su Facebook

#focusCittà MetroFI. Per consentire lo svolgimento di alcuni lavori è stata istituita la chiusura al transito di viale Corsini a San Casciano in Val di Pesa nella giornata di domani, giovedì 24 luglio, dalle ore 8 alle ore 18. L'ordinanza della Polizia locale dell'Unione Vai su X

Crt, al via i lavori. Nuova strada e sosta; Bollettino della viabilità n. 52 del 14.7.2025; Viabilità , da lunedì 7 aprile in un tratto di via di Ciriceto divieto di transito e di sosta.

Crt, al via i lavori. Nuova strada e sosta - Il centro di riabilitazione di Terranuova potrà contare su una viabilità più efficiente e su ulteriori posti per le auto . Si legge su lanazione.it

Al via i lavori per la nuova viabilità di accesso alla Clinica di Riabilitazione Toscana e per la realizzazione di nuovi posteggi a Terranuova - Sono iniziati a Terranuova Bracciolini i lavori per la sistemazione della viabilità di accesso alla Clinica di Riabilitazione Toscana SpA e per la realizzazione di un'area di sosta tra via Puccini e v ... lanazione.it scrive