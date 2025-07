Crossover tra i personaggi di interview with the vampire e mayfair witches

Il panorama delle produzioni dell'Universo Immortale di Anne Rice si sta ampliando con nuovi progetti che promettono di introdurre elementi di crossover tra le diverse serie. Tra queste, spicca la prossima serie Talamasca, prevista in uscita su AMC nel 2025, che potrebbe rappresentare un punto di connessione tra le narrazioni già note e future. Questo articolo analizza le anticipazioni riguardanti il cast, i possibili intrecci tra le serie e l'importanza di mantenere un'identità autonoma per ogni produzione. il progetto talamasca e le sue connessioni nell'universo immortale. una nuova serie in arrivo su amc.

