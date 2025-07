Cristina D’Avena è la madrina della festa patronale di Bellano

La madrina della festa patronale di Bellano è Cristina D’Avena. A Bellano ci si prepara a celebrare la festa patronale dei Santi Nazaro e Celso, un appuntamento che unisce sacro e profano. Come da tradizione, l’evento anima il paese per due giorni, con una vigilia quest’oggi, domenica dedicata al divertimento, seguita dalla festa religiosa che si celebra domani. Oggi a partire dalle 18 per le vie del centro storico e sul lago, sono in programma musica, spettacoli, laboratori, giri sulle Lucie, il local street food, l’appuntamento musicale con la special guest Cristina D’Avena all’eliporto e i fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

