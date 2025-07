Crisi respiratoria per una neonata in strada | provvidenziale l' intervento della polizia

Una neonata di pochi mesi con forti difficoltà respiratorie era ormai in stato di incoscienza. È successo a Napoli. Provvidenziale l’intervento dei poliziotti del Commissariato Decumani Salvatore e Giuseppe Pio che, allertati dalla richiesta di aiuto di una passante, si sono subito fermati.Con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

