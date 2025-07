crisi cambogia thailandia phnom penh accoglie la proposta usa per la pace

Il premier cambogiano Hun Manet ha reso noto di aver accolto con favore la proposta di tregua con la Thailandia avanzata da Donald Trump, parlando di «buona notizia per i soldati e il popolo di entrambi i Paesi» e facendo sapere di aver incaricato quindi il ministro degli Esteri Prak Sokhonn di discutere con l’omologo statunitense Marco Rubio di come «porre fine» al conflitto scoppiato il 24 luglio. Segnalati scontri anche nelle regioni costiere. Nonostante la proposta di cessate il fuoco, continua intanto per il quarto giorno il fuoco d’artiglieria pesante al confine tra Cambogia e Thailandia: il conflitto tra i due Paesi asiatici ha provocato la morte di almeno 33 persone e 150 mila sfollati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

