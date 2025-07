Crisi a Gaza Israele annuncia una tregua di 24 ore

Il conflitto in Medioriente √® giunto al giorno 660. L'esercito israeliano ha reso noto di aver paracadutato aiuti umanitari su Gaza. Per i militari, tuttavia, nella Striscia "non si muore di fame, √® una fake news di Hamas". Il ministro degli Esteri di Israele, Gideon Saar, ha annunciato al nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, "un cessate il fuoco umanitario di 24 ore", a partire da domenica mattina fino alla sera in diversi centri abitati di Gaza, tra cui la Striscia settentrionale. E dall'Egitto sono partiti camion di aiuti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Crisi a Gaza, Israele annuncia una tregua di 24 ore

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a  Gaza, occupare totalmente la  Striscia  e mantenere i  territori conquistati.

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Israele approva la "conquista e l'occupazione di Gaza": in cosa consiste il piano che partirà solo dopo l'ok di Trump - Il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato all'unanimità il piano che prevede la conquista e l'occupazione, anche totale, della Striscia di Gaza.

Israele annuncia una tregua locale a Gaza per consentire il passaggio degli aiuti

