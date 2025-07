Crisi a Gaza il Papa | Civili schiacciati dalla fame rispettate il diritto umanitario | Arrivati dall' Egitto camion carichi di aiuti

Israele annuncia una tregua di 24 ore per consentire la consegna del cibo. Fermata da Tel Aviv la nave Freedom Flotilla con attivisti a bordo, i due italiani potrebbero rientrare a breve. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Crisi a Gaza, il Papa: "Civili schiacciati dalla fame, rispettate il diritto umanitario" | Arrivati dall'Egitto camion carichi di aiuti

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale continua a evolversi con decisioni e mosse inaspettate da parte di Benjamin Netanyahu e Donald Trump, due esponenti che hanno segnato momenti cruciali negli ultimi mesi.

Gaza, da Meloni non arriva la condanna di Netanyahu: “Una crisi umanitaria innescata dall’attacco di Hamas” - Chi si aspettava (pochi in verità ) uno moto di orgoglio politico, di indipendenza, o anche solo una semplice presa di posizione umanitaria della premier-madre-donna-cristiana Giorgia Meloni nei confronti dello sterminio in corso a Gaza, anche ieri è rimasto deluso.

Cina: esorta azione internazionale per porre fine a crisi di Gaza - Ieri la Cina ha esortato la comunita’ internazionale a intraprendere azioni urgenti per porre fine alla tragedia umanitaria di Gaza.

Oggi, 25 luglio, il Comune di Jesi ha esposto la bandiera palestinese sulla facciata del Palazzo comunale. Un gesto di solidarietĂ con la popolazione civile di Gaza, colpita da una grave crisi umanitaria. Da quasi due anni una guerra senza fine ha cancellato o

Riccardi: «Il Papa voce dei civili inermi. A Gaza s'è superato il limite»; Al Jazeera: a Gaza 81 i morti di cui 31 in cerca di cibo. 33 le vittime per malnutrizione in 48 ore - Tre soldati sono stati feriti, due in modo grave, da un ordigno esplosivo durante le operazioni nel sud di Gaza, a Rafah; Medio Oriente, Papa Leone invoca lo stop alle armi. L’Ue protesta con Israele: “I civili non sono mai bersagli”.

Il papa esprime preoccupazione per la crisi umanitaria a gaza e chiede cessate il fuoco - La crisi umanitaria a Gaza peggiora tra violenze e mancanza di risorse; Papa Leone chiede cessate il fuoco, liberazione degli ostaggi e intervento urgente della comunità internazionale. Da gaeta.it

"Civili schiacciati dalla fame, rispettate i diritti umanitari". L'appello di papa Leone - Il pontefice dopo l'Angelus: "Rinnovo il mio accorato appello al cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi" ... huffingtonpost.it scrive