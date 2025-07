Va delineandosi l’organico che nella prossima stagione difenderà i colori della Vigor Fucecchio nel campionato di Serie C1, tra conferme e nuovi arrivi dall’Atletico Fucecchio, che parteciperà invece alla Serie C2 dopo l’unione delle tre realtà fucecchiesi di futsal per gestire al meglio la crescita di ciascun ragazzo. Ma torniamo alla squadra che militerà nella massima categoria regionale, la quale potrà contare sull’esperienza di Marco Cripezzi, laterale classe 1991 che nelle ultime quattro stagioni ha vestito la maglia dell’Atletico Fucecchio ma in passato ha già difeso per molti anni anche i colori della Vigor. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cripezzi e Montalbano, i ritorni . Nuovi alla Vigor Moscatelli e Sejdini